Xerife do Condado de Laurel ensina a fazer o pedido de socorro Reprodução/redes sociais

Publicado 07/11/2021 21:17

Nova York - Um sinal de socorro popularizado no TikTok salvou uma adolescente de 16 anos de um sequestro na última quinta-feira (4), nos Estados Unidos. As informações são do USA Today.



Ela estava dentro de um carro parada no semáforo de uma rodovia no Kentucky, quando fez o gesto na direção de um outro motorista que passava pelo local. Ele reconheceu o pedido de ajuda, e acionou a polícia. Para ajudar com mais informações sobre a localização da adolescente, o motorista seguiu o carro.

O gesto é amplamente divulgado em perfis do aplicativo como uma forma de pedir ajuda sem chamar atenção, e é fácil: primeiro, a vítima faz o número quatro com a palma da mão virada para frente. Depois, fecha os quatro dedos ao redor do dedão, deixando o punho fechado.

Autoridades norte-americanas afirmam que os movimentos representam um pedido de ajuda.

O suspeito de sequestrar a adolescente foi identificado como James Herbert. Ele tem 61 e estaria rumo a Ohio. No seu celular, a polícia encontrou imagens da jovem com uma conotação sexual.

Herbert foi detido, acusado pelos crimes de cárcere privado e posse de pornografia infantil. Nas redes sociais, o xerife do Condado de Laurel, no Kentucky, ensinou como fazer o sinal.