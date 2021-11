Diamante rosa-alaranjado tem 25 quilates - Reprodução

Publicado 06/11/2021 22:37

Berna - Pedras preciosas raras e joias russas contrabandeadas para fora do país durante a revolução de 1917 estão prontas para serem leiloadas em Genebra, na Suíça, na próxima quarta-feira (10).



A peça mais aclamada do leilão promovido pela Sotheby's é um diamante rosa-alaranjado que pesa 25,62 quilates. A casa de leilões estima que o anel valha entre 3,6 e 5,8 milhões de francos suíços - algo em torno de R$ 21,8 e R$ 35,2 milhões.

À agência de notícias Reuters, o chefe de vendas e especialista em joias da Sotheby's afirmou que se trata de "um lindo cristal". "É uma cor fantástica, com um pouco de laranja, mas não muito, por isso é uma cor muito sutil".

O conjunto de broche e safira e diamante que pertenceu à grã-duquesa Maria Pavlovna da Rússia é também uma das estrelas do leilão. Ela foi esposa do grão-duque Vladimir, filho do czar Alexandre 2.

As peças foram levadas pelo diplomata britânico Albert Stpford à Londres na época da revolução. Em 2009, uma família europeia adquiriu as pessoas em um leilão e agora, as coloca novamente à venda.