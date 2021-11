This photograph shows burnt vehicules in Freetown on November 6, 2021, following a massive explosion that has killed at least 92 people. - According to witnesses, the accident happened when a vehicle caught fire at a petrol station after a road accident in the night of November 5 to 6. The flames then spread, burning people in cars and on roads nearby. (Photo by Saidu BAH / AFP) Caption - AFP

This photograph shows burnt vehicules in Freetown on November 6, 2021, following a massive explosion that has killed at least 92 people. - According to witnesses, the accident happened when a vehicle caught fire at a petrol station after a road accident in the night of November 5 to 6. The flames then spread, burning people in cars and on roads nearby. (Photo by Saidu BAH / AFP) CaptionAFP

Publicado 06/11/2021 14:35

Pelo menos 92 pessoas morreram na explosão de um caminhão-tanque na sexta-feira, 5, à noite em uma zona industrial de Freetown, capital de Serra Leoa - informaram fontes oficiais neste sábado. Segundo testemunhas, o veículo explodiu em um posto de gasolina após sofrer um acidente. Então o fogo se espalhou pela vizinhança. Vários corpos carbonizados foram encontrados em carros e ruas próximas.



A maioria das vítimas são vendedores ambulantes e motociclistas que foram atingidos enquanto tentavam recuperar o combustível após o acidente sofrido pelo veículo que o transportava, segundo testemunhas. "Temos informações do necrotério e de hospitais de Freetown que indicam que o número de mortos chega a 92 mortos", disse hoje o vice-presidente do país, Mohamed Juledh Jalloh, durante visita ao local do acidente.



O vice-presidente afirmou que há 88 pessoas com queimaduras muito graves, internadas em unidades de terapia intensiva em um hospital da capital. Um enfermeiro do hospital, para onde as vítimas foram levadas, relatou à AFP que viu muitos homens, mulheres e crianças com "ferimentos graves".



Neste sábado, 6, centenas de pessoas foram ao local da explosão, em busca de notícias de familiares, confirmaram jornalistas da AFP. Com 7,5 milhões de habitantes, Serra Leoa é um dos países mais pobres do mundo, embora seu subsolo seja repleto de diamantes. A corrupção corrói sua economia, e o país sofreu uma dura guerra civil (1991-2002) que deixou 120.000 mortos.



Entre 2104 e 2016, o país foi castigado pela epidemia de ebola; depois disso, pela queda dos preços mundiais das commodities; e, finalmente, pelo coronavírus.



Imagens "dilacerantes"

Em uma mensagem publicada na rede social Twitter, o presidente do país, Julius Maada Bio, disse estar profundamente "abalado com este trágico incêndio e com a terrível perda de vidas humanas". "Quero enviar minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos", declarou, garantindo que seu governo "fará todo possível para apoiar" os familiares das vítimas.



O escritório das Nações Unidas em Serra Leoa disse que, como parceira do país, a ONU "acompanha de perto a situação e está pronta para ativar a resposta necessária" para ajudar o governo a responder ao incêndio.



A prefeita de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, lamentou não poder ir ao local, por estar em uma viagem de trabalho no exterior, acrescentando que as imagens do acidente são "dilacerantes".

Acidentes desse tipo são frequentes na África.



Em julho passado, no Quênia, 13 pessoas morreram, e várias ficaram feridas, quando uma "enorme bola de fogo" engoliu pessoas que tentavam recuperar combustível em um caminhão-tanque que havia capotado e estava em chamas.



Em 2009, também no Quênia, mais de 100 pessoas morreram, quando um veículo acidentado explodiu. As chamas queimaram as pessoas que estavam no local, tentando recuperar o combustível que vazava dos tanques.



Mais recentemente, em 2019, 100 pessoas morreram na Tanzânia em circunstâncias muito semelhantes, e mais de 200 perderam a vida no Sudão do Sul na explosão de outro veículo que também transportava combustível.