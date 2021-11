Show do Travis Scott acabou em arrastão e catástrofe, deixando 8 mortos, 11 inconscientes e mais de 300 feridos - Reprodução/Twitter

Show do Travis Scott acabou em arrastão e catástrofe, deixando 8 mortos, 11 inconscientes e mais de 300 feridosReprodução/Twitter

Publicado 06/11/2021 15:15

Pelo menos oito pessoas morreram pisoteadas e mais de 300 ficaram feridas durante um show do rapper Travis Scott quando fãs se moveram em direção ao palco durante a noite de abertura do festival de música Astroworld nesta sexta-feira, 5, em Houston, no Texas, Estados Unidos. No Twitter, alguns telespectadores compartilharam fotos das vitimas do arrastão.

VERY DISTURBING IMAGES: 8 people confirmed dead & 300+ injured this is insane and very sad!!!! #ASTROWORLDFest #TravisScott #ASTROFEST pic.twitter.com/b82DHryxuZ — (@Adyek_) November 6, 2021

Segundo informações da CNN, a polícia local afirmou que houve pânico no momento e os feridos foram atendidos em um hospital de campanha montado nas proximidades do local do festival. Scott afirmou que está “absolutamente devastado” com o ocorrido. Segundo informações da CNN, a polícia local afirmou que houve pânico no momento e os feridos foram atendidos em um hospital de campanha montado nas proximidades do local do festival. Scott afirmou que está “absolutamente devastado” com o ocorrido.

“Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu ontem à noite. Minhas orações vão para as famílias e todas as pessoas impactadas pelo que aconteceu no Astroworld Festival ”, escreveu o rapper no Twitter.



Travis afirmou ainda que está colaborando com as investigações sobre as causas do tumulto e ajudar a família das vítimas.



“Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos.”

Em um vídeo, é possível ver o momento em que o rapper interrompe o show para alertar os seguranças sobre a confusão e pedir ajuda.

Confira uma entre as diversas vezes que Travis Scott parou sua apresentação e chamou atenção dos seguranças.



Ele notou que alguém havia desmaiado e necessitava de socorros, e então pediu ajuda rapidamente para os seguranças próximos que ali estavam. pic.twitter.com/CwnEoo89QH — Portal Trylie (@tryliebrasil) November 6, 2021

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou os óbitos em uma entrevista coletiva do lado do local onde o show aconteceu. Cerca de 50 mil pessoas estiveram no festival de música ao ar livre, que teve os ingressos esgotados. O corpo de bombeiros transportou cerca de 17 pessoas para hospitais da região – pelo menos 11 apresentavam sintomas de parada cardíaca.



Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do tumulto. O segundo dia do festival, que ocorreria neste sábado, foi cancelado pela produção do evento.