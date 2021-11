Macaco fumante vira polêmica no TikTok - Reprodução

Publicado 07/11/2021 11:09

Rio - Uma campanha contra o tabagismo promovida pelo Zoológico em Hengshui, na China, tem sido alvo de críticas após colocarem um macaco fumando um cigarro na filmagem. O objetivo da campanha era desencorajar o vício.

No vídeo que circulava pelo TikTok, o macaco aparecia sentado de pernas cruzadas em um banquinho, vestia um macacão roxo e piscava várias vezes para evitar que a fumaça do cigarro chegue aos seus olhos. De fora da tela, uma mulher tirava o cigarro do animal e questionava: "Você não sabe que fumar faz mal à saúde? E você realmente ainda fuma?"