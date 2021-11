Mulher exagera em procedimento estético e acaba com a pele mais bronzeada do que o esperado - Reprodução/Daily Mail

Publicado 08/11/2021 16:29

A britânica, Derrie Mathews, de 36 anos, realizou um bronzeamento artificial três dias antes de ir a um casamentos que havia sido convidada. A mulher ruiva, cheia de sardas e 'super pálida', como costuma se declarar, pediu para que sua esteticista desse uma mão a mais no bronzeamento, mas o resultado saiu do esperado.



Um dia após a realização do procedimento, a britânica levou um susto ao ver como sua pele estava. Em uma entrevista ao programa britânico, Daily Mail, a mulher contou que ficou chocada com a aparência, mas que divertiu toda a família. "Meu marido não parava de rir e minha filha ficava petrificada com a possibilidade de alguém me ver", contou.

Na hora do bronze, Derrie não notou a diferença na cor. Foi só com o passar do tempo que se deu conta de que tinha ficado muito mais bronzeada do que o normal. "Ela disse que eu precisava deixar por oito horas e depois lavar, mas estava ficando cada vez mais escuro. Eu não lavei depois das oito horas para não ficar ainda mais escuro", contou ela ao portal britânico.



Derrie contou que achava que seus amigos iriam brigar com ela, mas que apesar do erro no bronze, ela vai voltar a fazer o procedimento.