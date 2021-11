O enviado especial da China para o clima, Xie Zhenhua, fala durante uma declaração conjunta da China e dos EUA na COP26 - AFP

O enviado especial da China para o clima, Xie Zhenhua, fala durante uma declaração conjunta da China e dos EUA na COP26AFP

Publicado 10/11/2021 18:26

A China chegou a um acordo com os Estados Unidos para "fortalecer a ação climática", disse o enviado especial chinês para o clima, Xie Zhenhua, na COP26 em Glasgow.

"Ambas as partes reconhecem que há uma lacuna entre os esforços atuais e os objetivos do Acordo de Paris, por isso vamos reforçar em conjunto a ação climática", disse o funcionário em entrevista coletiva durante a conferência sobre mudança climática.

China e Estados Unidos são os dois principais emissores de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Juntos, emitem cerca de 40% do total.

Xi explicou que o acordo inclui "planos concretos" ao longo desta década, e que Pequim e Washington estão empenhados em "trabalhar para finalizar o código de regras" do Acordo de Paris de 2015, um dos objetivos das negociações em Glasgow.

“China e Estados Unidos, as duas superpotências mundiais, têm que assumir a responsabilidade de trabalhar junto com outras partes no combate às mudanças climáticas”, acrescentou.

Ambos os países estabeleceram um grupo de trabalho conjunto sobre o assunto, disse ele.

Xie garantiu que este novo plano conjunto, uma novidade inesperada em Glasgow, foi executado após 30 reuniões virtuais durante 10 meses.

Após o anúncio, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, elogiou o "acordo de hoje entre a China e os Estados Unidos para trabalhar juntos para tomar medidas climáticas mais ambiciosas durante esta década"

Ele enfatizou no Twitter que enfrentar a "crise climática requer colaboração e solidariedade internacional".