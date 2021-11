Os ensaios clínicos estão em andamento para uma nova vacina contra o Ebola desenvolvida pela Universidade de Oxford - Luca Sola / AFP

Publicado 11/11/2021 12:20

Uma vacina contra o vírus Ebola está sendo testada em humanos, em mais uma tentativa de eliminar a doença. Desenvolvida pela Universidade de Oxford, os ensaios clínicos já estão em andamento.

Projetada para combater os tipos de Ebola do Zaire e do Sudão, que causaram quase todos os surtos recentes em todo o mundo, a vacina entrou em sua primeira fase de teste em humanos. As primeiras aplicações devem ocorrer ainda nesta semana.

Embora outras vacinas já tenham sido testadas contra, os pesquisadores de Oxford esperam que o novo imunizante tenha melhores resultados.

Um total de 26 pessoas com idade entre 18 e 55 anos receberão uma dose e serão monitoradas ao longo de seis meses, com os primeiros resultados esperados para o primeiro trimestre de 2022.

O método é semelhante ao utilizado na vacina Oxford/Astrazeneca, com um vírus enfraquecido sendo geneticamente modificado.