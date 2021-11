Explosão de táxi deixou uma pessoa morta e outra ferida em Liverpool - Reprodução/Twitter

Explosão de táxi deixou uma pessoa morta e outra ferida em LiverpoolReprodução/Twitter

Publicado 16/11/2021 08:30 | Atualizado 16/11/2021 08:33

Liverpool - A polícia liberou, após interrogatório, quatro homens detidos em meio à investigação da explosão de um táxi ocorrida em Liverpool , norte da Inglaterra, no domingo, 14.

O suposto autor da explosão, classificada como "ato terrorista" pela polícia, é o passageiro do veículo, identificado pelas forças antiterrorismo como Emad Al Swealmeen, de 32 anos.

Refugiado do Oriente Médio convertido ao cristianismo, segundo a imprensa britânica, Al Swealmeen morreu na deflagração do artefato.

Quatro homens, de 20, 21, 26 e 29 anos, foram detidos no domingo e na segunda-feira no âmbito desta investigação.

"Depois dos interrogatórios dos detidos, estamos satisfeitos com suas declarações, e eles foram postos em liberdade", disse Russ Jackson, responsável pela polícia antiterrorista da região, em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (15).

A explosão ocorreu pouco antes das 11h locais (8h, no horário de Brasília), durante as celebrações pelas vítimas da guerra, no chamado "Dia da Lembrança" no Reino Unido.

A poucas centenas de metros dali, soldados, veteranos e público se reuniam para uma homenagem na Catedral de Liverpool.

Alguns tabloides e lideranças políticas chamaram o taxista de "herói". Ele se feriu na explosão, mas, segundo eles, conseguiu evitar mortes. A polícia informou que ele já deixou o hospital, onde estava sendo tratado.

De acordo com o jornal Daily Mail, o motorista percebeu que o passageiro era "suspeito" e trancou-o no táxi antes de escapar.