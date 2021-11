Frente Parlamentar Contra a Fome pede reaberturas de unidades do Restaurante Popular na cidade do Rio - Reprodução

Publicado 16/11/2021 14:53

Cerca de 200 crianças morreram de fome na região do Tigré, no norte da Etiópia, afetada há um ano pela guerra e onde a desnutrição se agrava, segundo estudo realizado por médicos e pesquisadores.

Os dados desta investigação oferecem uma perspectiva sobre a situação da fome no Tigré, onde as comunicações foram cortadas e, segundo a ONU, um bloqueio à ajuda humanitária provoca escassez de alimentos e medicamentos.

Mas esse balanço provavelmente não é definitivo, já que a maioria dos hospitais não funciona e não é possível chegar à metade dos distritos do Tigré, disse em entrevista à AFP Hagos Godefay, que antes da guerra dirigia os serviços de saúde da região.

A maior parte do Tigré está atualmente sob o controle da Frente da Libertação Popular do Tigré (TPLF), o partido que governava a região antes do conflito e agora é considerado "terrorista" pelo governo etíope. “Registramos mais de 186 mortes” de crianças menores de cinco anos, por desnutrição grave, disse Hagos, que também é médico.

O estudo, realizado em 14 hospitais com famílias da região por médicos e pesquisadores da Universidade de Mekele, também destaca que cerca de 29% das crianças sofrem de desnutrição aguda. Antes da guerra eram 9%, acrescentou.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, enviou o Exército ao Tigré em novembro de 2020 para destituir a TPLF, acusando-a de atacar campos militares.