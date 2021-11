Peng Shuai desapareceu após ter acusado uma ex-autoridade do país de tê-la forçado a manter relações sexuais - AFP

Peng Shuai desapareceu após ter acusado uma ex-autoridade do país de tê-la forçado a manter relações sexuaisAFP

Publicado 19/11/2021 10:18 | Atualizado 19/11/2021 10:20

Genebra - A ONU exigiu nesta sexta-feira, 19, provas sobre o estado de saúde e o paradeiro da tenista chinesa Peng Shuai, que desapareceu após ter acusado uma ex-autoridade do país de tê-la forçado a manter relações sexuais.

"Seria importante ter provas de onde ela está e saber se ela está bem. Solicitamos veementemente que uma investigação seja realizada com total transparência sobre suas acusações de agressão sexual", declarou uma porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Liz Throssell, durante uma coletiva de imprensa em Genebra.

"Pedimos uma investigação com total transparência. Isso deve ser o caso para todas as acusações de agressão sexual", insistiu Liz, destacando que "as agressões sexuais existem em todas as sociedades".

Peng Shuai, de 35 anos, acusou nas redes sociais o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli - que de 2013 a 2018 foi um dos sete políticos mais poderosos da China - de tê-la forçado a ter relações sexuais há três anos e de tê-la feito sua amante.

"Queremos enfatizar que é importante saber onde ela está, em que estado está e como está", repetiu Throssell.

Nos últimos dias, várias personalidades do tênis mundial expressaram sua preocupação com Peng Shuai no Twitter, usando a hashtag #WhereIsPengShuai.

A denúncia de Peng Shuai, que já foi campeã de duplas em Wimbledon e Roland Garros, rapidamente desapareceu das redes sociais chinesas.

O canal estatal CGTN, porém, divulgou uma captura de tela no Twitter de um e-mail atribuído a Peng e supostamente destinado a Steve Simon, diretor da WTA, e outros executivos da associação de tênis feminino.

Na mensagem supostamente enviada por Peng, ela afirma que as acusações de abusos sexuais "não eram verdadeiras" e que está "descansado em casa e está tudo bem".

O 'e-mail' não acalmou a situação e provocou ainda mais dúvidas pela linguagem supostamente utilizada pela tenista chinesa e pelo fato de que aparece um cursor de edição no corpo do texto.

A WTA exigiu uma investigação "transparente e justa" das acusações feitas pela atleta. Seu diretor, Steve Simon, destacou na rede CNN a possibilidade de retirar as competições do país.

"Estamos prontos para retirar nosso negócio e enfrentar todas as complicações derivadas, porque isso é mais importante do que negócios", disse Simon.

O caso de Peng continua censurado na internet da China.

A censura chinesa suprimiu qualquer rastro das acusações de Peng nas redes sociais, especialmente as referências em declarações da WTA e da ATP, o circuito masculino, que também manifestou seu apoio.

A Associação Nacional de Tênis da China não respondeu aos pedidos de comentários da AFP sobre o caso.