Usuários reclamam de instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook - Reprodução

Usuários reclamam de instabilidade no WhatsApp, Instagram e FacebookReprodução

Publicado 19/11/2021 15:06 | Atualizado 19/11/2021 15:15

Rio - Usuários estão se queixando de instabilidade no WhatsApp, Facebook e Instagram nesta sexta-feira (19). Por volta das 14h, o site Downdetector, que registra reclamações de internautas, teve pico de queixa sobre problemas nas plataformas.

Os internautas também utilizaram o Twitter para relatar os problemas, sobretudo no WhatsApp. "Pelo visto, menino WhatsApp morreu de novo", escreveu o usuário Gabriel Vaquer. "Pelo menos no meu caso, morreu o WhatsApp Web. Celular tá funcionando", respondeu o internauta Tiago Muniz.

A reportagem entrou em contato com Facebook e aguarda resposta.



Há um mês, as três redes ficaram mais de seis horas fora do ar. A pane foi global e após o problema, as ações do Facebook despencaram e Marck Zuckerberg perdeu quase US$ 7 bilhões.