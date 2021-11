Confira os dados sobre a covid-19 em VR - Reprodução

Confira os dados sobre a covid-19 em VRReprodução

Publicado 19/11/2021 20:11

A Rússia registrou, nesta sexta-feira, 19, um novo recorde de mortes por complicações da covid-19, esse foi o terceiro dia consecutivo com mais mortes. Só nas últimas 24 horas, ao menos 1.254 mortes foram registrados no país. Na véspera, o número, que também foi um recorde, chegou a 1.251.



Segundo informações do Globo, o balanço mais recente do governo russo também apontou mais de 37,1 mil novas infecções da doença em apenas um dia. O coronavírus tem se espalhado novamente pela Rússia, pese às recentes restrições, graças às baixas taxas de vacinação entre a população deste país continental.



Pouco mais de um terço dos russos foram imunizados desde o lançamento da primeira vacina nacional, Sputnik V, em dezembro de 2020. Um fracasso que pode ser explicado sobretudo pela habitual desconfiança da população a respeito das autoridades.

Diante do cenário sombrio, as autoridades demoraram a reagir e impor medidas restritivas pelo temor de prejudicar uma economia já fragilizada. A Rússia é o país mais afetado pela pandemia na Europa, com mais de 9,2 milhões de casos de Covid-19 e mais de 261 mil mortes.