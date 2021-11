Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken - AFP

Publicado 20/11/2021 13:42

Senegal - O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reiterou neste sábado (20) que os Estados Unidos estão "muito preocupados" com as ações e com as declarações da Rússia em relação à Ucrânia, onde as tensões crescem.

"Estamos muito preocupados com as atividades militares pouco habituais da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Estamos realmente preocupados com algumas expressões que temos visto e ouvido da Rússia e nas redes sociais", declarou Blinken à imprensa em Dacar, última etapa de sua viagem pela África.