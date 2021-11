A vacina Pfizer-BioNTech possui atualmente uma autorização de uso emergencial para adolescentes, em vigor desde maio nos EUA - AFP

A vacina Pfizer-BioNTech possui atualmente uma autorização de uso emergencial para adolescentes, em vigor desde maio nos EUAAFP

Publicado 22/11/2021 14:43 | Atualizado 22/11/2021 17:02

Os laboratórios da Pfizer e BioNTech divulgaram nesta segunda-feira, 22, os resultados de uma pesquisa da vacina contra a covid-19 em adolescentes entre 12 e 15 anos. A pesquisa mostrou forte proteção a longo prazo contra o vírus e que o imunizante apresentou 100% de eficácia no público dessa faixa etária.

De acordo com os laboratórios, não foi identificado efeito colateral grave. Depois de seis meses de observação dos adolescentes, as reações foram consistentes com outros dados de segurança clínica da vacina.

A pesquisa foi feita com 2.228 adolescentes e confirmou dados divulgados anteriormente, que mostravam uma forte proteção contra a covid-19. De acordo com a Pfizer, foram confirmados 30 casos de covid-19, mas estavam no grupo placebo, o que indicou 100% de eficácia da vacina.

"Enquanto a comunidade global de saúde trabalha para aumentar o número de pessoas vacinadas ao redor do mundo, esses dados adicionais fornecem mais confiança na segurança e eficácia de nossa vacina

perfil em adolescentes. Isso é especialmente importante, pois vemos taxas de escalada de covid-19 neste

faixa etária em algumas regiões, enquanto a absorção da vacina diminuiu", disse Albert Bourla, presidente do conselho e diretor executivo da Pfizer.

No Brasil, a vacina da Pfizer é a única autorizada para essa faixa etária. Nos Estados Unidos, a vacina foi autorizada para uso emergencial em adolescentes com idade entre 12 e 15 anos pela Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) em maio e obteve aprovação total para uso em pessoas com 16 anos ou mais em agosto.