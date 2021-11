Aumento do controle dos passaportes de saúde no país também é um objetivo do governo francês - AFP

Aumento do controle dos passaportes de saúde no país também é um objetivo do governo francêsAFP

Publicado 24/11/2021 16:42

O governo francês deve anunciar nesta quinta-feira que todos os adultos poderão receber a dose de reforço da vacina anticovid e um maior controle dos passaportes de saúde. As medidas são uma tentativa de conter um aumento nos casos, indicaram fontes parlamentares e governamentais nesta quarta-feira (24).

O ministro da Saúde, Olivier Véran, deve especificar em entrevista coletiva quem terá acesso à dose complementar nas próximas semanas, atualmente reservada para maiores de 65 anos.

Segundo fontes parlamentares, o Executivo decidiu ampliar essa possibilidade a todos os adultos rapidamente, conforme recomendação de órgãos de aconselhamento do governo nos últimos dias.

O primeiro-ministro Jean Castex teria indicado que a dose de reforço poderá ser aplicada cinco meses após a última, em vez dos atuais seis meses.

Para os não vacinados, os exames diagnósticos para usufruir temporariamente do passaporte de saúde terão validade reduzida de 72 para 24 horas.

Quanto ao uso da máscara, pode ser obrigatório em ambientes internos onde é exigido o passaporte de saúde (bares, museus, shopping centers) e em ambientes externos com grande circulação, como as feiras de Natal.

O governo também estuda adotar um maior rigor no controle dos passaportes de saúde e campanhas de diagnóstico nas escolas, mas descarta a aplicação de toques de recolher ou confinamentos por enquanto.

Para o Executivo, o objetivo é "salvar as férias de fim de ano", disse seu porta-voz, Gabriel Attal, nesta quarta-feira após reunião do conselho de ministros.