Publicado 26/11/2021 16:45 | Atualizado 26/11/2021 16:56

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira, 26, o fechamento de suas fronteiras para viajantes de oito países do sul da África, a partir de segunda feira, 29, em resposta ao surgimento da variante omicron do coronavírus.

Pessoas da África do Sul, Botswana, Zimbabué, Namíbia, Lesoto, Eswatini (ou Suazilândia), Moçambique e Malawi serão proibidas de entrar no território dos EUA a partir de segunda-feira, informou um alto funcionário americano. Apenas cidadãos americanos e aqueles com residência permanente nos Estados Unidos poderão entrar no país vindos dessas nações, observou ele.



Mais cedo, a Casa Branca discutiu a possibilidade de estabelecer restrições de viagens para países sul-africanos. Após se reunir com funcionários e autoridades de agências sanitárias do país, foi emitido esse anuncio.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu incluir a cepa B.1.1 259 do coronavírus como uma "variante preocupante", após análise do Grupo Técnico Consultivo sobre a Evolução do Vírus SARS-CoV-2 realizada nesta sexta-feira. A variante, detectada pela primeira vez na África e já presente em ao menos três continentes, foi nomeada "Omicron" pela OMS.