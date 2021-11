Mutação pode representar maior risco de contaminação ou agravamento da doença - Divulgação

Publicado 29/11/2021 13:13

O renomado cientista do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse nesta segunda-feira, 29, que o país está em "alerta" para a nova variante da covid-19 e incentivou as pessoas a se vacinarem depois que o Canadá confirmou seus primeiros casos de contaminação pela mutação chamada de ômicron.

"Não há casos confirmados (de ômicron), mas obviamente estamos em um alto nível de alerta", afirmou Fauci no programa "Good Morning America" da ABC.

O cientista também encorajou as pessoas a se vacinarem contra o coronavírus ou obterem reforços imunológicos em breve, em vez de esperar que as empresas farmacêuticas ajustem as doses especificamente para a variante.

“Diante de uma variante como essa, embora haja muito que não sabemos sobre ela, uma coisa que sabemos é que as pessoas vacinadas reagem muito, muito melhor do que aquelas que não foram vacinadas, principalmente quando recebem reforço”, orientou.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta segunda-feira que a nova variante ômicron do coronavírus apresenta "um risco muito elevado", e países ao redor do mundo estão restringindo viagens do sul da África, onde foi detectado pela primeira vez, além de outras precauções. A OMS também garantiu que pode levar várias semanas para saber se a variante representa mudanças significativas na transmissão, gravidade ou traz implicações para as vacinas, testes e tratamentos anticovid.



Os Estados Unidos restringiram viagens de oito países do sul da África e seu vizinho Canadá fez o mesmo com sete países. No domingo, o Canadá informou que detectou os primeiros casos da nova variante, em duas pessoas que viajaram recentemente para a Nigéria. Ambos os pacientes foram isolados, enquanto as autoridades de saúde localizavam seus possíveis contatos.