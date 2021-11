Variante ômicron preocupa especialistas ao redor do mundo - Divulgação

Variante ômicron preocupa especialistas ao redor do mundo Divulgação

Publicado 29/11/2021 14:04

Os cinco continentes habitados já registram casos da variante ômicron do novo coronavírus . No total, mais de dez países já informaram a presença da cepa na população. Neste domingo (28), o Canadá se tornou o primeiro país do continente americano a confirmar a infecção, com 2 casos na província de Ontário.

A variante preocupa, pois tem 50 mutações , sendo mais de 30 na proteína spike — que faz conexão do microrganismo à célula humana para iniciar a infecção — é o alvo também da maioria das vacinas contra a Covid-19.

Mais de 10 países já anunciaram restrições a voos de nações africanas, por causa dos casos iniciais na África do Sul, inclusive o Brasil.

Os países que já tiveram casos identificados:

África: África do Sul e Botsuana

América: Canadá

Ásia: Israel e Hong Kong

Europa: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Itália, Reino Unido e República Tcheca

Oceania: Austrália