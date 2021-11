Xerife do condado de Los Angeles disse que Germarcus David, 29 anos, foi preso como suspeito dos assassinatos e que sua fiança foi fixada em 2 milhões de dólares - Reprodução

Publicado 29/11/2021 20:41

EUA - Um pai, suspeito de ter assassinado seus quatro filhos e a avó das crianças, foi interrogado sob custódia policial nesta segunda-feira (29) na Califórnia, Estados Unidos.

Os quatro filhos, com menos de 12 anos, morreram no local do crime, uma casa na pequena cidade de Lancaster, perto de Los Angeles (oeste).

A avó das crianças, uma mulher de 50 anos, também foi morta no incidente na noite de domingo.

Todas as vítimas tiveram ferimentos à bala na parte superior do corpo, informou a polícia.

O xerife do condado de Los Angeles disse que Germarcus David, 29 anos, foi preso como suspeito dos assassinatos e que sua fiança foi fixada em 2 milhões de dólares.

O Los Angeles Times informou que David é um vigia cuja licença de porte de arma foi cancelada.

O jornal entrevistou Waki Jones, que disse ter sido o responsável pelo transporte dos dois filhos mais velhos, Amaya, 12 anos, e Demarcus, 9, durante anos.

"Amaya era uma menina doce. (...) Ela sempre protegeu seu irmão", disse Jones ao Los Angeles Times. "É inacreditável. Não posso acreditar que eles morreram".

A violência armada é um grande problema nos Estados Unidos, alimentada por uma estrutura legal frouxa e a abundância de armas, de acordo com ativistas.

As tentativas de restringir a posse de armas são impedidas por uma poderosa minoria pró-armas, que insiste que a constituição dos EUA garante o direito de estar armado.