Mesmo com Ômicron, vacinas devem seguir reduzindo quadros graves da covid, diz conselheiro da Casa Branca

Anthony Fauci indicou que é 'razoável' acreditar que haverá algum grau de proteção com as doses que vem sendo aplicadas, e que as mesmas tendem a ser eficazes para evitar hospitalizações

Publicado há 18 horas