Criança usando máscara de proteção contra covid-19 em sala de aula - Marcos Fabrício

Criança usando máscara de proteção contra covid-19 em sala de aulaMarcos Fabrício

Publicado 01/12/2021 09:10

Paris - As crianças com asma são hospitalizadas com mais frequência do que as demais quando contraem covid-19, de acordo com um estudo realizado na Escócia, mas os casos são pouco frequentes e as mortes extremamente raras.

"As crianças asmáticas correm mais riscos de hospitalização por causa da covid-19 que aquelas que não têm asma", afirma o estudo desenvolvido a partir dos dados obtidos pela saúde pública na Escócia publicados na Lancet Respiratory Medicine.

Os autores estudaram a proporção de internações após uma infecção por coronavírus entre pessoas de 5 a 17 anos e que previamente aviam sido diagnosticadas como asmáticas.

Ao comparar os números de internações hospitalares com as de não asmáticos foi constatado que as crianças com dificuldades respiratórias foram hospitalizadas com mais frequência.

A diferença é ainda maior quando se considera os casos mais graves, das crianças com asma que precisaram ser hospitalizadas ou que receberam tratamento médico.

Por este motivo, as crianças asmáticas deveriam ser prioritárias nas campanhas de vacinação contra a covid-19, segundo os autores.

De todas as formas, a hospitalização de crianças por causa da covid é algo raro: apenas 1,5% precisou de internação em um centro médico.

As mortes são tão raras que não é possível obter nenhuma conclusão estatística a respeito.