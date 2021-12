Erupção do vulcão Cumbre Vieja - AFP

Publicado 02/12/2021 19:25

O fluxo de lava do Cumbre Vieja, em La Palma, na Espanha , atingiu mais cidades que ficam ao redor do vulcão na velocidade de até um metro por segundo.



No início desta semana, o vulcão ganhou seis novos rios de lava — por onde o material está sendo expelido —, o que pode aumentar os danos às casas, terras e estradas da região.

A ilha de La Palma tem cerca de 80 mil habitantes, no entanto, desde o início da erupção, mais de seis mil moradores precisaram deixar suas casas por já terem sido destruídas ou pelo risco de serem tomadas pela lava do vulcão, de acordo com o portal The Mirror.

A erupção começou em 19 de setembro e, desde então, vem gerando caos e deixando a região em estado de alerta.