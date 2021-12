Imagem ilustrativa de coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/12/2021 08:58

Oslo - Ao menos 17 pessoas que compareceram a uma festa em Oslo são casos suspeitos da variante ômicron da covid-19, depois que mais da metade dos 100 participantes testaram positivo para o coronavírus - todos estavam vacinados -, informou a prefeitura da capital da Noruega.

Este é um número provisório que pode aumentar com o avanço dos testes de sequenciamento.

"Até agora, 60 pessoas testaram positivo (para covid-19) nos exames de PCR, e quatro com os antígenos. Dezessete provavelmente com ômicron, mas isto precisa ser confirmado. Até agora há um caso confirmado de ômicron após o sequenciamento", afirmaram as autoridades de Oslo em um comunicado.

Entre 100 e 120 pessoas - todas vacinadas - se reuniram na sexta-feira passada para uma festa de confraternização da empresa Scatec, que atua na produção de energia solar.

Um dos participantes viajou recentemente ao sul da África.

"Todos estavam vacinados, ninguém apresentava sintomas e todos fizeram autoexame antes do encontro", afirmou à AFP Tine Ravlo, funcionária do departamento de saúde do município.

"Tudo estava em ordem e nenhuma regra foi violada", disse.

Até o momento nenhum dos participantes desenvolveu um quadro grave da doença, informou Ravlo. A maioria dos apresenta sintomas leves, como dor de cabeça, inflamação na garganta e tosse.

As suspeitas de que os contágios foram provocados pela variante ômicron começaram depois do sequenciamento de alguns testes e o processo ainda não foi concluído.

O número de casos confirmados da nova variante pode aumentar e mais resultados são esperados para esta sexta-feira.

Na quinta-feira, após a detecção do suposto foco de ômicron, o governo norueguês anunciou uma série de restrições em Oslo e nas áreas próximas à capital.