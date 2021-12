Francesa morreu de covid-19 após mentir sobre ter tomado vacina - Reprodução

Francesa morreu de covid-19 após mentir sobre ter tomado vacinaReprodução

Publicado 13/12/2021 16:07

Uma mulher de 57 anos sem nenhuma comorbidade morreu por complicações da covid-19, após apresentar um atestado de vacinação falso contra a doença. O caso aconteceu no início de dezembro no hospital Raymond Poincaré, em Garches, nos arredores de Paris, mas só foi revelado no último sábado, 11, e causou revolta nos médicos que a trataram. Segundo os profissionais, a vida da francesa poderia ter sido salva caso eles soubessem que ela na realidade não tinha se vacinado.

O marido da vítima afirmou a emissora BFMTV que a esposa teria pego a doença do filho de 13 anos. Ele relatou que a mulher precisou ser hospitalizada por conta do agravamento do quadro, mas que, ainda assim, ela mentiu sobre ter sido imunizada. Por isso, os médicos seguiram o protocolo de tratamento para pacientes vacinados e descobriram que ela não teria tomado a vacina depois de realizarem exames complementares para checar a gravidade do caso.

O diretor da UTI, Dijillali Annane, informou à Rádio France Info que esse seria o primeiro quadro de agravamento da covid-19 em uma mulher vacinada com as mesmas condições dela. "Era a primeira vez que víamos uma mulher jovem, sem comorbidades conhecidas, a priori vacinada, que desenvolvia uma forma tão severa da doença", contou.

Annane reforçou, ainda, que se tivesse falado a verdade, a vítima passaria por um tratamento mais eficaz para reduzir a progressão da doença e poderia estar viva. "Espero que esta história muito triste tenha um impacto nas pessoas que andam por aí com um certificado falso e nos colegas que emitem certificados falsos", concluiu.