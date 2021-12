Homem fica frente a frente com peixe-lua gigante durante stand up paddle - Reprodução Instagram

Publicado 15/12/2021 15:42 | Atualizado 15/12/2021 15:43

Nova York - Um homem passou por uma situação inusitada enquanto praticava stand up paddle (prancha com remo). Rich German ficou frente a frente com um peixe-lua gigante e compartilhou registros da situação em seu perfil nas redes sociais. O caso aconteceu na costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas imagens é possível ver que o animal nadou próximo à sua prancha e media por volta dos 2 metros. "É sempre divertido testemunhar uma dessas criaturas interessantes", escreveu Rich na legenda das fotos.

O peixe-lua é o maior peixe ósseo conhecido e pode atingir três metros de comprimento e mais de uma tonelada.