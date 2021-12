Itália, assim como seus vizinhos europeus, enfrenta um surto de casos de coronavírus - Reprodução

Publicado 23/12/2021 16:56

Cinquenta e cinco pessoas a bordo de um navio de cruzeiro da Royal Caribbean International que partiu da Flórida, nos Estados Unidos, testaram positivo para a covid-19 no sábado, informou a empresa na noite de quarta-feira, 22.

As infecções registradas no "Odyssey of the Seas" afetaram passageiros e membros da tripulação, apesar de 95% das pessoas terem sido vacinadas contra a doença, disse a Royal Caribbean.

O navio não recebeu autorização para entrar nas ilhas caribenhas de Curaçao e Aruba, as últimas paradas programadas em sua viagem de oito dias, portanto, permanecerá no mar até seu retorno a Fort Lauderdale, na Flórida, em 26 de dezembro.

A embarcação está viajando com 3.587 passageiros e 1.599 tripulantes, de acordo com o jornal USA Today.

Segundo a companhia, os 55 infectados foram vacinados contra o coronavírus e estão assintomáticos ou apresentam sintomas leves. Seus contatos próximos foram colocados em quarentena por 24 horas antes de serem submetidos a mais um teste de covid.

Este é o segundo surto registrado em um cruzeiro da Royal Caribbean em menos de uma semana. No último sábado, o "Symphony of the Seas" voltou ao porto de Miami com 48 pessoas com covid-19 a bordo, após uma viagem de sete dias pelo Caribe.

Vários navios de passageiros sofreram surtos de coronavírus nos primeiros meses da pandemia em 2020, levando à suspensão das atividades de cruzeiro por mais de um ano.

A indústria retomou as operações em junho com fortes medidas de segurança sanitária. A Royal Caribbean exige, por exemplo, que seus passageiros com mais de 12 anos e funcionários estejam totalmente vacinados.

Mas a variante ômicron do coronavírus, altamente contagiosa, representa um novo desafio para a indústria.