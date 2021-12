Comboio do Talibã, que retomou o poder no Afeganistão em agosto, patrulha rua de Cabul - AFP

Publicado 24/12/2021 21:33

Cabul - Um cidadão britânico que trabalha para uma ONG no Afeganistão está desaparecido desde que foi preso pelos talibãs em Cabul, revelou o jornal 'Daily Mirror' nesta sexta-feira. Grant Bailey não dá notícias desde sábado, no último dia 18. De acordo com uma fonte de segurança britânica citada pelo jornal, sua detenção aconteceu sob a mira de uma pistola.

"Estamos a par da prisão de um cidadão britânico no Afeganistão e mantemos contato com sua família para apoiá-la", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Londres.

Procurados, funcionários talibãs não reagiram para comentar o caso. Segundo o 'Daily Mirror', a preocupação aumenta porque não se sabe o que aconteceu com Bailey, onde está detido e por qual motivo. O jornal também informou que o britânico teria retornado para o Afeganistão em setembro, depois que os talibãs retomaram o poder.