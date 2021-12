A cúpula da Casa Branca avalia que pessoas procedentes dos oito países afetados pela variante ômicron não terão um impacto significativo nos casos em solo americano - AFP

Publicado 24/12/2021 20:32

Washington - O governo dos Estados Unidos suspenderá, a partir do dia 31 de dezembro, as restrições de viagens impostas a oito países africanos para frear a propagação da variante ômicron do coronavírus. Atualmente os viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini (antes Suazilândia), Moçambique e Malauí estão proibidos de entrar em território americano.

"As restrições nos deram tempo para entender a ômicron e sabemos que as vacinas existentes funcionam contra a ômicron, especialmente a dose de reforço", afirmou Kevin Munoz, secretário assistente de imprensa da Casa Branca, pelo Twitter.

Ele confirmou que a proibição de viagens será suspensa em 31 de dezembro. Um alto funcionário da Casa Branca acrescentou que, com a ômicron presente nos Estados Unidos e ao redor do mundo, os viajantes procedentes dos oito países afetados não terão um impacto significativo nos casos em território americano.

O governo do presidente Joe Biden foi muito criticado por ter imposto e persistido com as restrições de viagens que afetam apenas o sul da África, apesar de a nova variante do coronavírus se propagar com velocidade por todo o mundo.