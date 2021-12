Pai e dois filhos morrem após árvore de Natal pegar fogo - Reprodução

Publicado 26/12/2021 18:05 | Atualizado 26/12/2021 18:13

Quakertown - Três pessoas morreram após uma árvore de Natal pegar fogo em Quakertown, Pensilvânia, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Eric King, de 41 anos, e dois filhos, Liam e Patrick. Dois cachorros da família também não resistiram ao acidente.

De acordo com autoridades locais, a tragédia ocorreu nas primeiras horas deste sábado e as chamas se iniciaram no pinheiro que enfeitava a moradia. A mulher de Eric, Kristin, e o filho mais velho do casal, Brady, sobreviveram.

Os bombeiros investigam a causa do acidente e as hipóteses trabalhadas são de que o fogo teria sido causado por conta da eletricidade ou pelo fato da árvore estar muito seca.

Ainda segundo a corporação, todos os cinco membros da família estavam dormindo no segundo andar da casa quando as chamas começaram.