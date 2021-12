Betty White, atriz e comediante norte-americana - AFP

Publicado 31/12/2021 16:51 | Atualizado 31/12/2021 17:16

Rio - Betty White, atriz e comediante norte-americana, morreu aos 99 anos na manhã desta sexta-feira. Segundo o site TMZ, a artista, que completaria 100 anos em 17 de janeiro de 2022, faleceu em casa e a causa da morte não foi revelada. Durante o período de pandemia, Betty permaneceu isolada em casa, lendo livros, assistindo TV e preenchendo palavras cruzadas.



No Brasil, Betty ficou conhecida por atuar na série "The Golden Girls", que foi traduzida para "Super Gatas" em português, entre os anos de 1985 e 1992. Mas a carreira da atriz foi bem longeva. Ela começou a trabalhar na década de 1930. Nos anos 1940, chegou ao rádio e começou a fazer sucesso.

Já na TV, Betty começou com o programa de variedades "Hollywood Television", ao lado de Al Jarvis em 1949, mas seu primeiro papel de destaque foi como Sue Ann Nivens no seriado "The Mary Tyler Moore Show" em 1973. Ao longo de oito décadas de carreira, foi creditada em 115 programas e séries, como "Justiça sem Limites", "Community", "Everwood", "That '70s Show" e "The Bold and the Beautiful"



Seu trabalho foi reconhecido por diferentes premiações. Dentre as principais vitórias, estão o Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e o Emmy, principal premiação televisiva do mundo. Ela também teve várias indicações ao Globo de Ouro, importante premiação do mundo cinematográfico.