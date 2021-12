Rússia ultrapassa Brasil no número de mortes por covid-19 - Reprodução

Publicado 30/12/2021 18:13

Nesta quinta-feira, 30, a Rússia ultrapassou o Brasil no número de mortes em decorrência da covid-19 e agora é o segundo país com a maior taxa de óbitos, atrás somente dos Estados Unidos.

De acordo com o serviço de estatísticas russo Rosstat, somente em novembro, 87.527 pessoas morreram de causas relacionadas à covid-19, o que fez com que o mês fosse o mais letal para o país desde o início da pandemia.

Segundo dados do serviço estatal de estatísticas da Rússia e cálculos da agência de notícias Reuters, o número de mortes no país devido à doença chegou a 658.634, superando o Brasil, que registra um total de 618,8 mil óbitos até o momento.



Ainda conforme a contagem da agência, a quantidade dos EUA é de, atualmente, 825.663 pessoas. A população do país, porém, é mais que o dobro que os habitantes da Rússia.

Os dados também apontam que a Rússia teve mais de 835 mil mortes em excesso entre abril de 2020 e o final de novembro, em comparação com a mortalidade média de 2015 a 2019.