Conrado Estrada operou uma rinofima na região do nariz - Divulgação/Thomas Romo - Hospital Lenox Hill

Publicado 28/12/2021 19:10

'Foi um presente de Natal', declarou o homem de 57 anos que tinha um 'pênis no nariz' após ser operado. Diferente de outras pessoas, o pintor Conrado Estrada, aproveitou o uso das máscaras faciais não só para se proteger da covid-19, mas também para esconder uma rinofima em seu nariz, e se sentiu aliviado ao receber uma oferta do cirurgião Dr. Thomas Romo para retirar a deformidade.

“As crianças perguntavam às mães o que acontecia comigo e eu contornava usando uma máscara facial o tempo todo”, contou o paciente em entrevista ao New York Post. Segundo Conrado, o problema não o incomodava apenas esteticamente, mas também atrapalhava na hora de comer ou respirar: “O nariz chegou aos meus lábios e, sempre que eu comia, ele tocava o talher”.

Antes de receber o convite do Dr. Thomas, o pintor chegou a procurar outros especialistas, mas relatou que nenhum conseguiu solucionar o seu problema. Essa condição mudou quando ele foi até a casa do médico, que é diretor de cirurgia plástica reconstrutiva facial do Hospital Lenox Hill, em Nova York, para realizar um serviço e foi abordado pelo mesmo.

“Acredito que Deus enviou um anjo para cuidar de mim e é assim que vejo o Dr. Romo”, contou Conrado. “Eu me apresentei e me ofereci para corrigir sua deformidade facial, que ele aceitou com alegria”, acrescentou o cirurgião.

Rinofima é uma condição que ocasiona em uma pele mais espessa, com espinhas e rugas na ponta do nariz, causadas pelo aumento das glândulas sebáceas. Apesar de ser classificada como uma forma de rosácea, um tipo de doença inflamatória da pele, a causa da doença ainda é desconhecida.