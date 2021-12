Estados Unidos - AFP

Publicado 27/12/2021 21:17

EUA - Autoridades de saúde dos EUA anunciaram nesta segunda-feira que reduziram pela metade o tempo de isolamento recomendado para pessoas com Covid-19, de dez para cinco dias em casos assintomáticos, no momento em que o aumento do número de casos da doença provoca caos nas viagens.

"A variante Ômicron se propaga rapidamente e tem o potencial de impactar todas as facetas da nossa sociedade", advertiu a diretora do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência de saúde americana, Rochelle Walensky, ao anunciar a mudança. "Essas atualizações garantem que todos possam seguir com suas vidas de maneira segura."

De acordo com o CDC, “essa mudança é justificada pela ciência”, segundo a qual a maioria das infecções ocorre nos dois dias anteriores e três posteriores ao surgimento dos sintomas. No entanto, a agência aconselha as pessoas assintomáticas a usarem máscara nos cinco dias seguintes.

Para os contatos não vacinados de um caso positivo, o tempo de isolamento também foi reduzido, de 14 para cinco dias, mas recomenda-se que usem máscara nos cinco dias seguintes. Os contatos próximos que tiverem se vacinado não precisam se isolar.

As recomendações do CDC servem de referência e são amplamente seguidas nos Estados Unidos, mas não são uma obrigação federal.