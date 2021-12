Batata frita será comercializada em porções pequenas até o dia 30 no Japão - Reprodução

Publicado 27/12/2021 15:24

Japão - O McDonald's no Japão começou a fazer um racionamento de batata frita nesta semana. A rede de fast-food decidiu vender o item apenas em tamanhos pequenos até o dia 30. Isso porque o crescimento do número de casos da covid-19, com a variante ômicron, e inundações no Canadá restringiram as importações de batata para o país asiático.

De acordo com informações do The Guardian, a rede decidiu pela mudança para evitar a escassez do produto ao longo desta semana. “Devido às inundações em grande escala perto do Porto de Vancouver, no Canadá, e à crise da cadeia de abastecimento global causada pela pandemia do coronavírus, há atrasos no abastecimento de batatas", afirmou a rede.

Com isso, mais de 3 mil restaurantes McDonald's no Japão disseram que venderiam apenas pequenas porções de batatas fritas.

A rede já sofreu um problema semelhante em dezembro de 2014, devido a uma disputa trabalhista existente do outro lado do Pacífico.

Para atenuar a crise nos próximos dias, o McDonald’s Japão tomou a medida emergencial de importar 1 mil toneladas de batatas fritas congeladas por via aérea.