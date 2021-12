Vidente cega búlgara Vangelia Gushterova é conhecida como "Baba Vanga" e "Nostradamus dos Balcãs" - Reprodução

Vidente cega búlgara Vangelia Gushterova é conhecida como "Baba Vanga" e "Nostradamus dos Balcãs"Reprodução

Publicado 28/12/2021 14:57

A vidente cega búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como "Baba Vanga" e também "Nostradamus dos Balcãs", morta em 1996, que previu os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, em Nova York, e a morte da princesa Diana, deixou previsões para uma série de anos. Para 2022, ela prevê o surgimento de uma outra pandemia.

Segundo ela, a descoberta de um novo vírus mortal ocorrerá na Sibéria, conforme os textos escritos que foram deixados por ela.

Ela também afirmou, que no próximo ano, haverá uma grave crise hídrica com escassez de água potável em várias cidades do mundo. Ela também escreveu que a poluição dos rios vai aumentar e uma tsunami vai devastar a Ásia e a Austrália.

Além disso, em 2022, Baba Vanga prevê também uma invasão alienígena em 2022. De acordo com ela, um asteroide enviado por extraterrestres em 2017 vai atacar o planeta Terra no próximo ano.

A búlgara também ficou conhecida pelos supostos acertos também sobre o acidente nuclear em Chernobyl, tsunami de 2004 na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo a mídia internacional, a vidente tem cerca de 85% de precisão em suas previsões.