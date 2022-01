Pastor faz parábola com 'visão de Deus' e acaba causando polêmica - Reprodução/Youtube

Publicado 18/01/2022 11:59

Um sermão feito pelo pastor Michael Todd, de Oklahoma, nos Estados Unidos, causou bastante polêmica após cuspir na mão e esfregar no rosto de fiel no último domingo, 16. O momento foi registrado enquanto o líder da igreja “Transformation”, em Tulsa, realizava um culto transmitido pelo YouTube sobre “as visões de Deus para 2022”.



De acordo com o pastor, o sermão era baseado na ideia de que “receber uma visão de Deus pode ser desagradável”, o que levou a demonstração final com um dos irmãos da congregação. A reação dos que estavam presentes variava de surpresa a desgosto, enquanto alguns riam da situação embaraçosa.



Segundo usuários das redes sociais, o homem que recebeu o cuspe é irmão de Todd. No Twitter, muitos manifestaram indignação com o ato do pastor, principalmente fiés que afirmam que o gesto é uma ofensa para à fé cristã.

“Essa situação do Mike Todd é exatamente o motivo de precisarmos de mais estudos fiéis sobre a Bíblia nas igrejas, e não pessoas que buscam entreter e ‘viralizar’ todo domingo”, escreveu um internauta.

The Mike Todd situation is exactly why we need more faithful Bible teaching churches, not entertainers who seek to go viral every Sunday.



I’m all for the practicality of sermons being explained, but when is enough enough?