Hana Horka tinha 57 anos - Reprodução

Hana Horka tinha 57 anos Reprodução

Publicado 18/01/2022 18:10

Hana Horka, cantora do grupo tcheco Asonance, era contra a vacinação. Por isso decidiu se contaminar propositalmente e obter o passaporte de vacinação. Ela faleceu no último domingo (16/1), aos 57 anos, por complicações relacionadas à doença, anunciou sua família nesta segunda-feira (17/1).



Em entrevista à rádio pública tcheca iRozhlas, o filho da cantora, Jan Rek, confirmou que a mãe era antivacina. Ele e o pai estavam completamente imunizados contra a Covid-19, mas contraíram a doença no final do ano passado.

"Ela preferiu viver normalmente conosco e pegar a doença para não ter que se vacinar. É triste que ela queira mais acreditar em estranhos do que em sua própria família", afirmou o filho.



Nas redes sociais, a artista, que integrava uma das bandas de folk mais antigas da República Tcheca, chegou a comemorar a contaminação. "Estou muito feliz porque, desta forma, poderei ter uma 'vida livre' como os outros, ir ao cinema, tirar férias, ir à sauna, ao teatro", escreveu quando soube que estava infectada. Sua atitude era elogiada por muitos de seus fãs e amigos que também expressaram o desejo de pegar Covid.



Dois dias antes de sua morte, a artista voltou a compartilhar informações sobre seu estado de saúde nas redes sociais, afirmando estar emocionada por ter vencido a doença. Hana também afirmou que, para comemorar, faria uma viagem "urgente" a uma praia.

No entanto, dois dias antes de morrer, a cantora começou a ter complicações. Segundo o filho, ela voltou de uma caminhada sentindo muitas dores nas costas e morreu por sufocamento em sua cama.



Jan está convencido que militantes antivacinas da República Tcheca são os principais responsáveis pela morte da mãe. Em um post no Facebook, ele culpa diretamente o ator Jaroslav Duek e a bióloga Soa Peková, representantes deste polêmico movimento, de "ter sangue em suas mãos". Hana compartilhava frequentemente posts destas duas figuras contra os imunizantes anticovid.



"Minha mãe não foi apenas alvo de uma desinformação total, mas também acreditava em opiniões sobre a imunidade natural e anticorpos que criaria quando pegasse a doença", explicou.



*Com informações da AFP.