Gaspard Ulliel morreu aos 37 anos após grave acidente de esquiAFP

Publicado 19/01/2022 14:43

São Paulo - O ator Gaspar Ulliel, conhecido por seu trabalho em "Hannibal", morreu nesta quarta-feira (19), aos 37 anos. A morte foi confirmada pela equipe do artista à AFP. O ator sofreu um grave acidente de esqui na última terça, na França, e não resistiu às complicações.

Nascido em 1985, o artista francês iniciou sua carreira aos 12 anos e ao longo do percurso chegou a ganhar dois Prêmios Cesar, principal do cinema francês. Gaspard Ulliel recebeu o mérito após atuar em "Eterno Amor" e "É Apenas o Fim do Mundo".

O ator deixa a esposa, Gaëlle Piétri, e o filho de cinco anos.