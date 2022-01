Pita Taufatofua, o 'besuntado de Tonga', comemora as doações humanitárias para ajudar as vítimas da erupção do vulcão submarino no país - AFP

Publicado 19/01/2022 17:04

Nucualofa - Sucesso na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, quando desfilou 'besuntado' com a bandeira de Tonga no Maracanã, Pita Taufatofua se comemorou o envio de doações ao seu país. Localizada na Oceania, o arquipélago ainda calcula o número de mortos, desaparecidos e do prejuízo material causado pela uma erupção de um vulcão submarino no último sábado. Desde o desastre natural, Pita está sem notícias do pai.

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'Apai deixou um rastro de destruição não apenas em Tonga. Do outro lado do Oceano Pacífico, o Peru sentiu o impacto. E o risco de tsunami gerou alerta das autoridades nos Estados Unidos e no Japão. Embaixador da Unicef para o Pacífico, o 'besuntado de Tonga' tem usado as redes sociais para mobilizar os esforços por ajuda humanitária e já arrecadou mais de US$ 450 mil dólares australianos (mais de R$ 1,8 milhão) em doações.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pita Taufatofua (@pita_tofua)

Atleta de taekwondô, Pita Taufatofua representou Tonga nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e de Tóquio-2020, além dos Jogos de Inverno de 2018, na Coréia do Sul. Pelas redes sociais, ele tem publicado fotos, vídeos e informações sobre o desastre natural. A repercussão tem gerado uma série de doações. No entanto, os aviões com ajuda humanitária ainda não puderam deixar a Austrália e a Nova Zelândia, pois a pista do principal aeroporto de Tonga ainda está coberta de cinzas. A erupção expeliu uma nuvem de fumaça de 30 km de altura, que foi capturada por satélites. Segundo o governo, o nível do mar chegou a subir até 15 metros devido ao tsunami. Até o momento, três mortes foram confirmadas.