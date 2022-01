Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson - AFP

Primeiro-ministro britânico, Boris JohnsonAFP

Publicado 26/01/2022 14:21

A última tentativa de partidários do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suavizar a situação do premiê, acabou virando piada nas redes sociais britânicas. Em uma tentativa de minimizar o papel do primeiro-ministro em sua própria festa de aniversário, em 19 de junho de 2020, que quebrou as diretrizes de lockdown do governo na época, o legislador do Partido Conservador Conor Burns afirmou em uma entrevista que Johnson não estava envolvido no planejamento do evento e foi pego de surpresa.

"Até onde posso ver, ele foi emboscado com um bolo", afirmou Burns à jornalista Cathy Newman, do Channel 4 News, acrescentando que "não foi nada premeditado, uma festa organizada". A defesa de Burns a Johnson, que rapidamente se tornou viral, foi recebida com incredulidade - inclusive por Cathy Newman, que disse ao legislador: "Emboscado com um bolo? … É meio ridículo o jeito que vocês estão tentando correr e defendê-lo", afirmou.

As notícias da festa surgiram no início desta semana, quando a ITV News informou que a esposa do premiê, Carrie Johnson, ajudou a organizar a festa surpresa, que contou com a presença de cerca de 30 pessoas em seu escritório e residência em Downing Street. Os convidados cantaram "Parabéns a você" enquanto o primeiro-ministro recebia um bolo - supostamente um pão de ló com tema da bandeira britânica.