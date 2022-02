Presidente russo, Vladimir Putin - Sputnik/AFP

Presidente russo, Vladimir PutinSputnik/AFP

Publicado 04/02/2022 09:06 | Atualizado 04/02/2022 09:14

Moscou - O Kremlin pediu nesta sexta-feira (4) que não se dê crédito às afirmações dos Estados Unidos, que acusaram na quinta-feira a Rússia de estar preparando um vídeo de um ataque fictício à Ucrânia para justificar uma invasão.

"Recomendo a vocês que não acreditem em ninguém no que diz respeito a estes temas, em particular no Departamento de Estado americano", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O governo dos Estados Unidos afirmou na quinta-feira que tem provas de que a Rússia planeja divulgar vídeos falsos de um ataque da Ucrânia para usá-los como pretexto para uma invasão do país vizinho.

Mas nem o Pentágono nem o Departamento de Estado apresentaram provas do plano.

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, chamou de "invenções" as acusações.

"O conteúdo delirante destas invenções, e há cada dia mais e mais, é óbvio para qualquer cientista político com uma experiência mediana", disse.