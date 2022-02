Equipes retiraram o menino Rayan já sem vida - AFP

Equipes retiraram o menino Rayan já sem vidaAFP

Publicado 05/02/2022 19:01

O menino Rayan Awram, de 5 anos, que caiu em um poço de 32 metros no norte do Marrocos, há cinco dias, está morto. A equipe de socorristas, que já trabalhava há quatro dias, entrou túnel escavado dentro do poço onde a criança tinha caído, neste sábado, 5, mas não conseguiu retirar a criança com vida.

O gabinete real do Marrocos fez um anúncio onde informava a morte do menino.



"Após o acidente trágico que custou a vida do menino Rayan Oram, Sua Majestade, o rei Mohamed VI, contactou os pais da criança", diz o comunicado divulgado.

Os socorristas entraram no túnel juntamente com uma equipe de médicos, pois não sabiam por quanto tempo precisariam permanecer no poço estreito. Durante os quatro dias, as equipes de resgate enviaram água e comida, mas sem saber se o menino teria condições de consumir.



Nas imagens obtidas por uma câmera de inspeção, Rayan aparecia deitado de costas em um canto do poço, e segundo a imprensa marroquina.

Tragédia



A tragédia começou com o desaparecimento do menino na terça-feira às 14h00, hora local (10h Bras): "Toda a família se mobilizou para procurá-lo até percebermos que ele havia caído no poço", disse a mãe do menino, com os olhos cheios de água, à imprensa.



O acidente de Rayan gerou comoção e solidariedade nas redes sociais em todo o mundo. "Resista pequeno Rayan, por favor, resista", implorou um internauta no Twitter.



"Nossos corações estão com a família e oramos a Deus para que ele se reúna com seus parentes o mais rápido possível", disse o porta-voz do governo Mustapha Baitas.



O rei Mohammed enviou condolências a seus pais, informou um comunicado divulgado pela mídia estatal.