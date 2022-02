Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - AFP

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenAFP

Publicado 24/02/2022 09:02

Bruxelas - A Comissão e o Conselho Europeus denunciaram nesta quinta-feira (24) o ataque da Rússia à Ucrânia e garantiram que a União Europeia (UE) se esforçará para responsabilizar o Kremlin por essa agressão "injustificada".

"Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas sombrias, nossos pensamentos estão com a Ucrânia e as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam esse ataque não provocado e temem por suas vidas", disseram as presidentes da Comissão, Ursula Von der Leyen, e do Conselho, Charles Michel, em mensagens idênticas publicadas no Twitter.

"Vamos responsabilizar o Kremlin" pelas consequências do ataque, alertaram.

Os líderes da União Europeia realizarão uma cúpula de emergência na tarde desta quinta-feira, convocada antes do anúncio da operação militar russa e do início dos bombardeios.

Em nota conjunta, os dois líderes europeus disseram que querem discutir "novas medidas punitivas" na forma de "imensas sanções que terão graves consequências para a Rússia".

Michel e Von der Leyen afirmaram que as novas sanções devem ser "rapidamente adotadas".

"Com suas ações militares não provocadas e injustificadas, a Rússia está violando seriamente a lei internacional e minando a segurança e a estabilidade europeias e globais. Lamentamos a perda de vidas e o sofrimento humano", acrescentaram.

Os membros da UE já concordaram com uma rodada inicial de sanções contra a Rússia depois que Putin reconheceu na segunda-feira os territórios controlados por rebeldes no leste da Ucrânia como independentes.