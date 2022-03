Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 28/02/2022 17:21 | Atualizado 01/03/2022 12:45

Londres - Mais de 400 mercenários russos estão na capital da Ucrânia, Kiev, sob ordens do governo da Rússia, com o objetivo de matar o presidente Volodymyr Zelensky e tomar o controle do país. A informação foi revelada na última segunda-feira (28), pelo jornal britânico Times.

De acordo com a publicação, a milícia, batizada de Wagner Group, seria dirigida por um aliado de Putin, e é considerada um braço do estado russo. Eles teriam trazido homens da África há cerca de cinco semanas, ainda antes do início da ofensiva, na última quinta-feira (24). De acordo com a publicação, a milícia, batizada de Wagner Group, seria dirigida por um aliado de Putin, e é considerada um braço do estado russo. Eles teriam trazido homens da África há cerca de cinco semanas, ainda antes do início da ofensiva, na última quinta-feira (24).

O jornal também revela que governo ucraniano teria recebido as primeiras informações sobre a operação no último sábado (26), em meio a um toque de recolher que durou até a manhã desta terça-feira (1º). No domingo (27), o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que o país iria ao Tribunal de Haia (Corte internacional de Justiça) contra a Rússia, pedindo que as tropas suspendam imediatamente o ataque militar.

O Tribunal teria, segundo a pasta, competência para ordenar medidas que podem resultar em um cessar-fogo. Os ucranianos alegam ainda que o Kremlin iniciou a ofensiva militar valendo-se de uma "mentira". "A Rússia distorceu o conceito de genocídio e perverteu a solene obrigação da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de prevenir e punir o genocídio", disse o comunicado, referindo-se as declarações dadas por Putin que justificaram a invasão.



O Tribunal vai marcar uma audiência para analisar o caso, mas ainda não há uma data marcada. As sentenças são vinculativas e sem apelo, mas Haia não tem meios para forçar as execuções.



*Com informações do IG