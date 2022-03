Pessoas fazem fila parar retirar dinheiro na capital da Ucrânia, em Kiev - DANIEL LEAL / AFP

Publicado 02/03/2022 08:41 | Atualizado 02/03/2022 11:55

Kiev - Até o momento, quase 836 mil refugiados fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, informou a ONU em um balanço publicado nesta quarta-feira que compila os dados até 1º de março.

O número representa uma alta de 160 mil pessoas na comparação com o balanço de pessoas que fugiram para o exterior anunciado na terça-feira pelo alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, que fez um apelo urgente por doação de ajuda humanitária para o país e para as pessoas que fogem da guerra.



Dos 835.928 refugiados que fugiram da Ucrânia, 453.982 estão na Polônia, que é o principal país de recepção e tem laços históricos com a Ucrânia, com uma grande comunidade de migrantes. Depois aparece a Hungria, que recebeu 116.348 migrantes, que representam 14% do total.



A Eslováquia recebeu 67 mil refugiados, 8% do total, e a Rússia recebeu 42.900 pessoas, 5,1%. A ONU espera que o fluxo se intensifique no momento em que o exército russo parece concentrado nos ataques contra as grandes cidades.



Refugiados

O número de refugiados ucranianos em países vizinhos aumentou em 200 mil pessoas em 24 horas, de acordo com os últimos números da ONU divulgados nesta quarta-feira, elevando o total para 874 mil desde o início da invasão russa da Ucrânia.



A Ucrânia faz fronteira com sete países: Rússia ao norte e leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia a oeste e Romênia, Hungria e Moldávia a sudoeste.

Polônia

A Polônia recebeu mais da metade dos refugiados, um total de 453.982 pessoas, segundo a ONU. O país, onde 1,5 milhão de ucranianos já viviam antes da ofensiva russa, as pessoas se organizam nas redes sociais para arrecadar dinheiro e remédios e também oferecer moradia, alimentação, trabalho ou transporte gratuitos aos refugiados.



Hungria



A Hungria recebeu 116.348 refugiados, disse um responsável. O país tem cinco postos de fronteira com a Ucrânia e várias cidades vizinhas, como Zahony, disponibilizaram prédios públicos para acomodar os ucranianos.



Moldávia

Um total de 79.315 refugiados chegaram ao território moldavo até esta quarta-feira.



Romênia

O ACNUR contabilizou cerca de 44.540 refugiados da Ucrânia. Dois acampamentos foram montados, um em Sighetul e outro em Siret.



Eslováquia

Cerca de 67 mil ucranianos viajaram para a Eslováquia desde quinta-feira diante da ameaça de guerra, segundo o ACNUR.



Outros países

A agência da ONU também especificou que 69.600 pessoas se refugiaram em outros países europeus, mais distantes das fronteiras de seu país, como a República Tcheca (20 mil refugiados).