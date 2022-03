Vladimir Putin - ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Publicado 04/03/2022 16:49

O presidente russo Vladimir Putin condicionou o diálogo com a Ucrânia ao cumprimento de todas as suas exigências. A declaração foi feita em conversa por telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz. "A Rússia está aberta ao diálogo com o lado ucraniano, bem como com todos aqueles que querem a paz na Ucrânia. Mas com a condição de que todas as exigências russas sejam atendidas", disse o Kremlin em um relatório sobre a ligação, que ocorreu "por iniciativa da Alemanha".

A Rússia impõe que a Ucrânia assuma status neutro na política internacional e não nuclear, o reconhecimento da Crimeia como território russo e a soberania dos separatistas do leste ucraniano. Além disso, Putin quer a desmilitarização do país de Volodymyr Zelensky.



Mais negociações

Embora Putin estabeleça pré-requisitos para conversar com a Ucrânia, uma terceira rodada de negociações entre as nações está prevista para acontecer neste fim de semana.

Segundo o Kremlin, Putin disse esperar que “os representantes de Kiev tomem uma posição razoável e construtiva” no próximo encontro.

"A terceira etapa poderia acontecer amanhã ou depois de amanhã, estamos em contato permanente", afirmou Mikhailo Podolyak, conselheiro do responsável da administração presidencial, durante uma coletiva de imprensa em Leópolis (Lviv), no oeste da Ucrânia. Ele também apontou que o país espera apenas o acordo dos russos para voltar à mesa de negociações.

Até agora, representantes russos e ucranianos se reuniram duas vezes para tentar um acordo. No segundo encontro, realizado nesta quinta-feira, 3, os países concordaram em abrir um corredor humanitário para que a população civil possa fugir do conflito. Até agora, não há detalhes sobre como esses corredores vão funcionar.