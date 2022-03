Imagens de selvageria marcaram a partida deste sábado - AFP

Publicado 06/03/2022 09:27 | Atualizado 06/03/2022 10:17

Ao menos 22 pessoas ficaram feridas no sábado em uma briga generalizada entre torcedores durante a partida entre Querétaro e Atlas, válida pela nona rodada do torneio Clausura-2022 do futebol mexicano na cidade de Querétaro (centro).

O ser humano tá doente e parece transferir todas suas frustrações para o futebol Nem Freud explica! A selvageria num jogo no México já estamos acostumados a assistir no Brasil… Hj tem clássico em Natal e no Rio… PS.: e eu achando um absurdo a guerra na Ucrânia! pic.twitter.com/bxJGJkpAtq — George Fernandes (@georgenatalrn) March 6, 2022

"Após os acontecimentos registrados na tarde deste sábado (...) não há relatos de pessoas mortas, 22 pessoas feridas (...), duas delas em estado grave", anunciou a Proteção Civil do estado de Querétaro horas depois da suspensão da partida no estádio 'La Corregidora'.A pancadaria nas arquibancadas entre as duas torcidas começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia o Querétaro por 1-0.Sem condições de impedir a briga, os poucos funcionários de segurança no estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas conseguissem alguma proteção.Com a invasão, o jogo foi suspenso e os jogadores correram para os vestiários. O gramado começou a ficar lotado: algumas pessoas, incluindo famílias com crianças, buscavam um local seguro, enquanto outros torcedores levaram a violência para o campo.O equipamento do VAR do estádio foi destruído.A Liga MX (primeira divisão mexicana) anunciou a suspensão da partida e dos jogos que estavam programados para domingo. Também prometeu punição severa para aos responsáveis pela falta de segurança no estádio.Os dois clubes condenaram a violência e exigiram uma investigação.O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmou que a "empresa proprietária do clube local e as instituições terão que responder pelos fatos".