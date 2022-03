Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirma que acordo de neutralidade está próximo - AFP Photo

Publicado 16/03/2022 13:31

Autoridades russas indicaram nesta quarta-feira, 16, que um acordo de paz com a Ucrânia pode estar próximo se o país desistir de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e mantiver suas Forças Armadas apenas para autodefesa.

Para o jornal russo RBC, O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a neutralidade ucraniana está sendo debatida seriamente com garantias de segurança e que “há alguma esperança de chegar a um compromisso”.

A Ucrânia já informou que está aberta a negociações, mas que não irá se render ou aceitar ultimados russos.

Segundo Lavrov, o modelo de neutralidade em discussão é semelhante ao adotado pela Áustria, que tem seu próprio Exército apenas para se defender de possíveis agressões, mas se declara neutra em conflitos. A proposta em debate também prevê que a Ucrânia se comprometa a não entrar para a OTAN e não ter bases militares estrangeiras em seu território.

“Embora esteja claro que o problema é muito mais amplo, se pudermos proclamar neutralidade e declarar garantias, será um avanço significativo”, afirmou Lavrov. Ele também informou que as principais questões do debate são a segurança das pessoas do leste da Ucrânia e a garantia de direitos dos falantes de russo que moram no país.

Em outras ocasiões, a Rússia já informou que exige o reconhecimento da soberania russa sobre a Criméia e a desnazificação da Ucrânia.

As autoridades ucranianas, porém, afirmaram que não aceitariam um acordo nos moldes da Áustria. "A Ucrânia está em uma guerra direta com a Rússia. Portanto, o modelo só pode ser 'ucraniano' e apenas com base em garantias sólidas em termos de segurança", afirmou o negociador Mikhailo Podolyak, em comentários publicados pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.

Kiev pediu que os signatários do acordo se comprometam a intervir em caso de agressão à Ucrânia. O país também quer uma zona de exclusão aérea sobre seu território em caso de ofensiva, acrescentou o negociador.