Tiroteio deixa pelo menos 24 feridos e uma pessoa morta nos EUA - Reprodução / Twitter

Publicado 20/03/2022 12:42

Washington - Uma pessoa foi morta e pelo menos 24 ficaram feridas quando um ou mais homens armados abriram fogo contra visitantes de uma feira de automóveis no estado de Arkansas, sul dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela polícia do estado neste domingo, 20.

As autoridades investigam o incidente, ocorrido na noite de sábado, 19, na cidade de Dumas, e os responsáveis pelos "tiros que varreram uma multidão que participava de uma feira de automóvel local, deixando uma pessoa morta e pelo menos outras 24 feridas", afirmou a nota.

Um suspeito foi preso, mas a polícia está procurando por "outros que podem ter disparado contra a multidão", dizia o texto.

A Fundação Hood-Nic, organizadora da exposição ao ar livre, ficou "chocada" com a tragédia, que, segundo um representante da associação, visava promover a não violência.

Wallace McGhee, um dos organizadores, disse à emissora de televisão local KARK que o evento acontece há 16 anos sem incidentes.

"O principal problema para todos nós foi tirar as crianças do caminho, tirar as pessoas do caminho" na área do tiroteio, explicou.

Porta-vozes da polícia disseram que havia crianças entre os feridos, de acordo com uma afiliada local da rede CBS.

Tiroteios em massa se tornaram relativamente comuns nos Estados Unidos, onde as armas de fogo são responsáveis por cerca de 40 mil mortes por ano, incluindo suicídios, de acordo com o site Gun Violence Archive.